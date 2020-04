Soluzioni Cruciverba del 14 04 20 Tutte le definizioni

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 14 aprile 2020) Se siete in cerca delledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e avrete una mente più allenata e più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate 🙂 Dopo questa breve introduzione che non leggerà nessuno andiamo a vedere ledeidel giorno 14/04/20: Bacheca elettronica per utenti web 9 lettere: Newsgroup Celebre gruppo concerti vivaldi 16 lettere: L’estro armonico Dolci avvolti in stagnola 12 lettere: Cioccolatini Gruppo di concerti di vivaldi 16 lettere: L’estro armonico I segreti che si scoprono 8 lettere: Altarini Il del toro di sicario 7 lettere: Benicio Il noleggio di bici nelle città 12 lettere: Bike sharing Il re con il quale si restauro la monarchia in ...