“Solo 13 volte…” Lady Diana | retroscena incredibile sul matrimonio con Carlo

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 14 aprile 2020)sono stati sempre al centro dell’attenzione mediatica. Il loronon è mai stato lontano da gossip e pettegolezzi e la coppia ha forse vissuto male questa esposizione mediatica che probabilmente ha intaccato irrimediabilmente il loro rapporto. Nonostante la scomparsa della Principessa Triste, così fu ribattezza la bellissimaD, ancora oggi si parla incessantemente delforse più discusso di tutti i tempi.diavventato Sul loro legame in questi anni se ne sono dette di ogni e in tanti hanno raccontato la propria versione. Ed è stato proprio un insider molto vicino alla Royal Family a scatenare una lunga scia di chiacchiericci. Come raccontato infatti dalla fonte,non sarebbero stati affatto pronti a convolare a nozze. Il motivo? Praticamente erano due sconosciuti. ...