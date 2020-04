Sky Sport Classic | le interviste di #CasaSkySport e i tornei eSports

(Di martedì 14 aprile 2020) E’ un’altra settimana con la programmazione speciale di Sky(Sky #IoRestoACasa). Dopo il super weekend a tema #orgoglioitaliano, SkyUno (e SkyCollection 24 ore dopo) propone un palinsesto dedicato ad alcuni protagonisti del calcio dei nostri giorni.Oggi il “Messi Day” e domani,mercoledì 15 aprile, il “Mourinho Day”, per rivivere alcune delle partite più significative della carriera dello Special One:...

