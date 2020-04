Sky Atlantic Maratone proseguirà fino al 30 aprile | sul canale 111 di Sky

Leggi su blogo

(Di martedì 14 aprile 2020) Il pop-up channel di Sky dedicato alledi serie tv, Sky, che avrebbe dovuto terminare la propria programmazione il prossimo 16, proseguiràal prossimo 30. Dal 17 al 30, quindi, saranno disponibili sul111 di Sky, le seguenti serie: 1992, 1993 e 1994, la trilogia Sky Original, nata da un'idea di Stefano Accorsi, dedicata a Mani Pulite e alla nascita della Seconda Repubblica, le produzioni HBO Watchmen, l'acclamata serie con Jeremy Irons e Regina King ispirata all'omonima graphic novel di Alan Moore e Dave Gibbons, il cult True Detective, Band of Brothers, The Pacific, dittico sulla Seconda Guerra Mondiale prodotto anche da Steven Spielberg e Tom Hanks, e Succession, serie dramedy con Brian Cox.Skyproseguiràal 30, sul111 di Sky pubblicato su TVBlog.it 14 ...