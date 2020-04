Simone Cantaridi morto | si è schiantato in auto contro un albero Ventuno anni fa

(Di martedì 14 aprile 2020) Ha perso illlo dell'e si èun, in via Firenze a Prato, di fronte allo stadio Lungobisenzio. Una tragica fatalità avvenuta alla vigilia...

reteversilia : Muore nello schianto contro un albero, 21 anni fa massacrò la famiglia - annadl52 : RT @iltirreno: ?? #Piombino, nell’aprile 1999 sterminò la famiglia a coltellate e fece saltare la palazzina. Quel triplice delitto fu tra i… - RoxdcIT : Morto Simone Cantaridi: schianto in auto contro un albero. Ventuno anni fa sterminò la famiglia: moglie, figlia e s… - iltirreno : ?? #Piombino, nell’aprile 1999 sterminò la famiglia a coltellate e fece saltare la palazzina. Quel triplice delitto… - BlitzQuotidiano : Simone Cantaridi morto schiantato contro un albero. 21 anni fa sterminò la famiglia -

Ultime Notizie dalla rete : Simone Cantaridi

Una tragica fatalità avvenuta alla vigilia dell'anniversario della strage in famiglia di cui era stato protagonista 21 anni fa. Simone Cantaridi, 46 anni, ha perso la vita così, contro un albero. Non ...Ventuno anni fa esatti, la notte tra il 13 e il 14 aprile 1999, massacrò la famiglia. Aveva 25 anni.La sua auto è finita contro un albero, in via Firenze alla periferia di ...