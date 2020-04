Si finge il Papa e telefona alla suora medico impegnata contro il Covid: ma era uno scherzo (Di martedì 14 aprile 2020) Sabato notte, alla vigilia di Pasqua, una persona si è finta Papa Francesco e ha telefonato a suor Angel Bipendu Nama Kalela, medico in servizio presso la guardia medica di Villa d'Almè, nella Bergamasca: "Vorrei complimentarmi con lei per ciò che fa, anche per la sua testimonianza di fede", ha detto il finto Pontefice. Si trattava però di uno scherzo di cattivo gusto: la diretta interessata lo ha scoperto solo quando la notizia aveva iniziato a circolare. Leggi su fanpage (Di martedì 14 aprile 2020) Sabato notte,vigilia di Pasqua, una persona si è fintaFrancesco e hato a suor Angel Bipendu Nama Kalela,in servizio presso la guardia medica di Villa d'Almè, nella Bergamasca: "Vorrei complimentarmi con lei per ciò che fa, anche per la sua testimonianza di fede", ha detto il finto Pontefice. Si trattava però di uno scherzo di cattivo gusto: la diretta interessata lo ha scoperto solo quando la notizia aveva iniziato a circolare.

MercoglianoTB : Ahahah..finge di dare credito al Papa e non si è accorto che quello lo ha perso da tempo; quanta sporcizia. - CoppolaGemma : RT @TheUsualUnknown: @Adnkronos Perché papà dice un sacco di falsità, è scorretto,mente sapendo di mentire, continua la sua becera propagan… - TheUsualUnknown : @Adnkronos Perché papà dice un sacco di falsità, è scorretto,mente sapendo di mentire, continua la sua becera propa… - AdriMCMLXI : RT @akakarolina: La cosa più lurida di #Salvini è che finge di essere bigotto. A lui del 'cuore immacolato di Maria' non frega una beata mi… - akakarolina : La cosa più lurida di #Salvini è che finge di essere bigotto. A lui del 'cuore immacolato di Maria' non frega una b… -

Ultime Notizie dalla rete : finge Papa Si finge il Papa e telefona alla suora medico impegnata contro il Covid: ma era uno scherzo Milano Fanpage.it Castle arriva su Amazon Prime Video: storia e successo della serie

Ecco allora che i novelli emuli di Holmes diventano matematici (Numbers), maghi o semplici illusionisti (Dresden Files, The Mentalist), criminali (Blacklist), scienziati pazzi (Fringe) o persino ...

WRC | A tu per tu con Gus Greensmith: la famiglia, i pregiudizi e quel no al Manchester City

«Mio padre non finge di sapere ogni cosa sui rally», ma è sempre interessato a quello che fa il figlio nel suo «hobby serio», come lo chiama il signor Greensmith. Tutto questo spiega perché il ...

Ecco allora che i novelli emuli di Holmes diventano matematici (Numbers), maghi o semplici illusionisti (Dresden Files, The Mentalist), criminali (Blacklist), scienziati pazzi (Fringe) o persino ...«Mio padre non finge di sapere ogni cosa sui rally», ma è sempre interessato a quello che fa il figlio nel suo «hobby serio», come lo chiama il signor Greensmith. Tutto questo spiega perché il ...