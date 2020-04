Si ferma Il Paradiso delle Signore Daily | il 24 aprile ultimo episodio prima delle

Leggi su optimagazine

(Di martedì 14 aprile 2020) Il Coronavirusanche Il, la serie prodotta da Rai Fiction e Aurora Tv in onda nel palinsesto pomeridiano di Rai1: la seconda stagione termina in anticipo, con l'invisione in onda venerdì 24. La seconda stagione della serie d'epoca di Rai1 si conclude con l'numero 135 a causa del blocco produttivo dovuto all'emergenza Coronavirus: praticamente tutte le produzioni cinematografiche e televisive si sonote lo scorso marzo in seguito alle misure decretate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha dato il via al cosiddetto lockdown tuttora in corso. Il provvedimento del premier è intervenuto a poche settimane dalla fineriprese, di conseguenza è stato impossibile portare a termine la seconda stagione, che dunque si concluderà senza un vero e proprio finale - ma con un ...