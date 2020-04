Si allarga l’inchiesta sulle case di riposo | indagati i manager di Rsa di Milano con

LegaSalvini : SI ALLARGA L'INCHIESTA DEL TEMPO 'PERCHÉ CONTE HA DISPOSTO L'ACQUISTO DI QUASI 10MILA EURO IN MEDICINE SE ISS, AIF… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @LegaSalvini: SI ALLARGA L'INCHIESTA DEL TEMPO 'PERCHÉ CONTE HA DISPOSTO L'ACQUISTO DI QUASI 10MILA EURO IN MEDICINE SE ISS, AIFA E OMS… - mgnepp : L’inchiesta sul Trivulzio si allarga ad altre Rsa: ecco su cosa indagano gli inquirenti @sole24ore - MAX18673 : RT @LegaSalvini: SI ALLARGA L'INCHIESTA DEL TEMPO 'PERCHÉ CONTE HA DISPOSTO L'ACQUISTO DI QUASI 10MILA EURO IN MEDICINE SE ISS, AIFA E OMS… - taberlet : RT @LegaSalvini: SI ALLARGA L'INCHIESTA DEL TEMPO 'PERCHÉ CONTE HA DISPOSTO L'ACQUISTO DI QUASI 10MILA EURO IN MEDICINE SE ISS, AIFA E OMS… -

Ultime Notizie dalla rete : allarga l’inchiesta Coronavirus ultime notizie: negli Usa record di contagi, più di Italia e Cina. Superati i 500mila casi nel mondo, 23mila vittime. Bce, Lagarde in autoisolamento Il Sole 24 ORE