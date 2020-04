Serie A, il giudice sportivo: guardialinee ai domiciliari con una punizione atroce, la storica decisione sul Ferraris (Di martedì 14 aprile 2020) 3 giornate di squalifica a Palacio. E’ questa la sanzione più importante della settimana, decisa dal giudice sportivo dopo i fatti della 29ª giornata. Anche se i guardialinee della sfida Bologna-Cagliari non se la sono passati meglio. Ma andiamo con ordine e riavvolgiamo il nastro. Per via di un match noioso e senza emozioni, gli assistenti del match del Dall’Ara avevano deciso di allestire un torneo di Fifa montando la Play Station nella telecamera Var. In poco tempo, capannello dei calciatori, con un vincitore finale. Palacio, appunto, che ha però ammesso di aver modificato le abilità del suo giocatore. Squalifica. Non è andata benissimo neanche ai due assistenti, costretti agli arresti domiciliari della durata di un anno, con un aggiunta: dovranno spendere il loro tempo giocando ai peggiori videogiochi di calcio della storia prodotti ... Leggi su calcioweb.eu Serie A - il giudice sportivo : stangata Ibra - ma il Milan si affida al Governo. Arbitro radiato : “A mia moglie non fischieranno più le orecchie”

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : provvedimenti per Inter - Genoa e Udinese

Giudice Sportivo Serie A : ecco i verdetti dopo la 26ª giornata (Di martedì 14 aprile 2020) 3 giornate di squalifica a Palacio. E’ questa la sanzione più importante della settimana, decisa daldopo i fatti della 29ª giornata. Anche se idella sfida Bologna-Cagliari non se la sono passati meglio. Ma andiamo con ordine e riavvolgiamo il nastro. Per via di un match noioso e senza emozioni, gli assistenti del match del Dall’Ara avevano deciso di allestire un torneo di Fifa montando la Play Station nella telecamera Var. In poco tempo, capannello dei calciatori, con un vincitore finale. Palacio, appunto, che ha però ammesso di aver modificato le abilità del suo giocatore. Squalifica. Non è andata benissimo neanche ai due assistenti, costretti agli arrestidella durata di un anno, con un aggiunta: dovranno spendere il loro tempo giocando ai peggiori videogiochi di calcio della storia prodotti ...

CalcioWeb : Serie A, il giudice sportivo: guardialinee ai domiciliari con una punizione atroce, la storica decisione sul Ferrar… - SMSNEWSOFFICIAL : Addio all’attrice Patricia Millardet, interprete del giudice Silvia Conti nella serie “La Piovra”… - CorradoB81 : @LemmeVincenzo @laperlaneranera Ma cosa vuoi che faccia un giudice quando avrà in mano carte di gente che passeggia… - stedipi : Sto vedendo una serie poliziesca islandese. I vari personaggi, anche in contesti formali (tipo l'ultimo poliziotto… - Rog_2 : RT @TheExtremista: @GiampaoloGalli @Gabri_Giudice Giusto serve il documento, per evitare gli insolenti. Perché la polizia postale non esis… -