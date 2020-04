Serie A, Galliani: «Contrario alla sospensione definitiva della stagione» (Di martedì 14 aprile 2020) Adriano Galliani si schiera contro lo stop definitivo della Serie A e dei campionati, proponendo la soluzione all’emergenza Interpellato da AS in merito alla questione della possibile ripresa dei campionati, Adriano Galliani ha spiegato perché, secondo il suo parere, non si può fermare il calcio in via definitiva. «Sono assolutamente Contrario a una sospensione definitiva della stagione. Questa decisione causerebbe un dramma economico per tutti i club del mondo. Credo che la soluzione sia molto semplici: la stagione deve terminare prima del 31 dicembre e le prossime due si dovranno disputare nel 2021 e nel 2022. Non dobbiamo avere fretta di tornare in campo, l’importante è recuperare le partite. Un taglio degli stipendi è senza dubbio necessario. La mia formula è questa: abbiamo bisogno di una riforma internazionale per ridurre i ... Leggi su calcionews24 Ripresa Serie A - Galliani ammette : "Chi rischia la retrocessione non vuole giocare"

Interpellato da AS in merito alla questione della possibile ripresa dei campionati, Adriano Galliani ha spiegato perché, secondo il suo parere, non si può fermare il calcio in via definitiva. «Sono ...

Secondo l’amministratore delegato dei brianzoli Adriano Galliani, prima del dilagarsi della pandemia da Covid-19 ... Il Monza è un club solido: appartiene al 100% al gruppo Fininvest di Silvio ...

Secondo l'amministratore delegato dei brianzoli Adriano Galliani, prima del dilagarsi della pandemia da Covid-19 ... Il Monza è un club solido: appartiene al 100% al gruppo Fininvest di Silvio ...