Sergio Ramos e il bacio appassionato alla sua Pilar Rubio scatena i follower - (Di martedì 14 aprile 2020) Marco Gentile Sergio Ramos e Pilar Rubio sono una coppia unita e solida: tra qualche mese i due diventeranno genitori per la quarta voglia ma la passione non si è per niente affievolita Sergio Ramos è uno dei difensori più forti in circolazione nonostante abbia già 34 anni e abbia già dimostrato tanto nella sua lunga e vincente carriera. Il difensore spagnolo è un uomo fortunato anche nella vita privata dato che da tempo è insieme alla giornalista spagnola Pilar Rubio, più grande di lui di 8 anni, e che l'ha reso padre per ben tre volte. I due si sono sposati di recente, nel giugno dello scorso anno con un matrimonio da sogno. L'affascinante Pilar è molto conosciuta in Spagna ed ha tanto seguito sui social con oltre quattro milioni e mezzo di follower su Instagram: niente a che vedere con gli oltre trentotto del ... Leggi su ilgiornale Sergio Ramos-Real Madrid : stallo per il rinnovo. Addio tra un anno?

