Secondo le autorità ucraine gli incendi di Chernobyl sono stati domati (Di martedì 14 aprile 2020) A partire dal 4 aprile, giorno in cui è stato dato l'allarme, gli occhi del mondo sono puntati nella zona di Kiev, vicino Chernobyl. Una serie di incendi sta devastando la zona attorno alla ex centrale nucleare, con le fiamme che sono arrivate ormai dentro l'area di alienazione, ormai occupata per la maggior parte da foreste. Nel caos generale c'è il rischio che gli incendi possano andare a influire sul materiale radioattivo isolato dopo la storica esplosione. Secondo le ultime notizie delle autorità locali gli incendi che più si erano avvicinati alla centrale sarebbero stati domati. LEGGI ANCHE >>> La società di Pomezia che sta per testare il vaccino contro il Covid-19 risponde alle perplessità sui tempi ristretti Il rischio delle fiamme nell'area di alienazione L'area di alienazione dell'ex

