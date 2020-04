Sean Penn, tamponi gratis contro il Coronavirus – VIDEO (Di martedì 14 aprile 2020) L’impegno dell’attore Premio Oscar Sean Penn e della sua associazione per Los Angeles: tamponi gratis contro il Coronavirus. Diverse star internazionali si stanno mobilitando contro il Coronavirus: tra loro c’è Sean Penn. L’attore premio Oscar sta seguendo l’esempio di altre celebrità di Hollywood, primo tra tutti il suo collega Leonardo DiCaprio. Leggi anche –> Leonardo … L'articolo Sean Penn, tamponi gratis contro il Coronavirus – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Il tuo ultimo sguardo - il film diretto da Sean Penn martedì 14 aprile su Rai Movie

Sean Penn aprirà un centro dove eseguire i test per il coronavirus nella zona povera di Los Angeles

Coronavirus - Sean Penn aprirà un centro per i test nella zona più povera di Los Angeles (Di martedì 14 aprile 2020) L’impegno dell’attore Premio Oscare della sua associazione per Los Angeles:il. Diverse star internazionali si stanno mobilitandoil: tra loro c’è. L’attore premio Oscar sta seguendo l’esempio di altre celebrità di Hollywood, primo tra tutti il suo collega Leonardo DiCaprio. Leggi anche –> Leonardo … L'articoloilè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

CeccarelliL_ : Stasera in TV: “Il tuo ultimo sguardo”, un film di Sean Penn. L’amore che sboccia in mezzo alla guerra civile… - aleaniballi : RT @QuinlanIT: #tuttiacasa Alle 21.10 su Rai Movie Il tuo ultimo sguardo di Sean Penn A nove anni da Into the Wild, Sean Penn precipita con… - QuinlanIT : #tuttiacasa Alle 21.10 su Rai Movie Il tuo ultimo sguardo di Sean Penn A nove anni da Into the Wild, Sean Penn prec… - raimovie : Alle 21.10 'Il tuo ultimo sguardo' di Sean Penn con Charlize Theron, Javier Bardem #iorestoacasa con #raimovie - Paolorm2012Roma : RT @MontiFrancy82: Martedì 14 aprile su Rai Movie il film “Il tuo ultimo sguardo” di #SeanPenn con #JavierBardem e @CharlizeAfrica https:/… -