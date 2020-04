Salvini risponde a Saviano: ‘Quello che succede in Lombardia è colpa mia? Risparmiati ‘ste cazz…’ (Di martedì 14 aprile 2020) Emergenza coronavirus in Lombardia, scontro a distanza tra Saviano e Salvini. Il leader della Lega contro lo scrittore: “Risparmiati ‘ste cazz…”. Si riaccende lo scontro tra Matteo Salvini e Roberto Saviano, che con le loro discussioni hanno animato il primo governo Conte, quando il leader della Lega era Ministro degli Interni. Ora lo scontro si sposta sull’emergenza coronavirus dopo un articolo dello scrittore su Le Monde. Emergenza coronavirus in Lombardia, l’articolo di Saviano su Le Monde Nell’articolo scritto per Le Monde (La debolezza è credersi invincibili), Saviano ha parlato dell’emergenza coronavirus nelle regione Lombardia. Ovviamente senza risparmiare critiche al sistema lombardo e alla Lega. “La regione più forte, di maggior successo e più ricca che si è dimostrata la meno ... Leggi su newsmondo "La Cina vola - noi fermi. Il governo vuole rispondere?". Riapertura - Salvini ora picchia duro

P.Chigi - fake news su Mes rischiavano dividere Paese - Salvini risponde

Matteo Salvini risponde a Giuseppe Conte : “sempre colpa di Salvini” (Di martedì 14 aprile 2020) Emergenza coronavirus in, scontro a distanza tra. Il leader della Lega contro lo scrittore: “Risparti ‘ste cazz…”. Si riaccende lo scontro tra Matteoe Roberto, che con le loro discussioni hanno animato il primo governo Conte, quando il leader della Lega era Ministro degli Interni. Ora lo scontro si sposta sull’emergenza coronavirus dopo un articolo dello scrittore su Le Monde. Emergenza coronavirus in, l’articolo disu Le Monde Nell’articolo scritto per Le Monde (La debolezza è credersi invincibili),ha parlato dell’emergenza coronavirus nelle regione. Ovviamente senza risparre critiche al sistema lombardo e alla Lega. “La regione più forte, di maggior successo e più ricca che si è dimostrata la meno ...

NewsMondo1 : Salvini risponde a Saviano: ‘Quello che succede in Lombardia è colpa mia? Risparmiati ‘ste cazz…’… - jacopo1980 : @matteosalvinimi zitto e porta a casa la tua ennesima figura di m.... - micheladania : RT @ErmannoKilgore: Quindi #Mentana il fatto che hai detto:” se sapevo che #Conte (dicendo verità assolute) citava #Meloni e #Salvini non m… - VienDalMare84 : RT @ErmannoKilgore: Quindi #Mentana il fatto che hai detto:” se sapevo che #Conte (dicendo verità assolute) citava #Meloni e #Salvini non m… - magdulka64 : RT @ErmannoKilgore: Quindi #Mentana il fatto che hai detto:” se sapevo che #Conte (dicendo verità assolute) citava #Meloni e #Salvini non m… -