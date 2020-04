Salvini rilancia la storia della Svizzera che dà soldi e attacca i debunker italiani | 3

Leggi su bufale

(Di martedì 14 aprile 2020) Si rende necessario tornare su un argomento che pensavamo fosse ormai archiviato dopo il nostro articolo di qualche giorno fa, in riferimento ae la citazionepronta a dare fino a 500.000 franchi ai cittadini che ne fanno richiesta durante l’emergenza Coronavirus. In breve, il leaderLega ha pubblicato un post sui social in cui ha mostrato l’intervento di un’imprenditrice ellenica, cosa confermerebbe la sua tesi portata avanti nei giorni scorsi e smentita da fonti locali. Nel porre l’accento sull’autenticità delle dichiarazioni rilasciate al CorriereSera a fine marzo, lo stessoha definito il nostro sito e molti altri schierati contro di lui. A proposito di questa vicenda, riteniamo utile soffermarci su alcuni aspetti.è stato smentito da TVIl primo elemento da considerare riguarda ...