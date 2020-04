Salvini contro von der Leyen: “No ad anziani in casa fino a fine anno, parole folli” (Di martedì 14 aprile 2020) Il leader della Lega, Matteo Salvini, critica la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha detto che gli anziani rischiano di dover rimanere in casa in isolamento fino a fine anno a causa del Coronavirus: "Mi rifiuto di pensarlo - risponde il segretario del Carroccio - che adesso gettino nello sconforto milioni di cittadini europei sopra i 70 mi sembra una follia". Leggi su fanpage Cartello fake di Salvini contro Conte : seguaci di Lega Macerata ci cascano e scrivono “104”

"Bile senza senso - addio". Piroso delira contro Salvini per difendere Conte? La Maglie lo archivia : volano stracci

Conte e lo scontro con Meloni e Salvini - per Casalino è una manna dal cielo (Di martedì 14 aprile 2020) Il leader della Lega, Matteo, critica la presidente della Commissione europea, Ursula von der, che ha detto che glirischiano di dover rimanere inin isolamentoa causa del Coronavirus: "Mi rifiuto di pensarlo - risponde il segretario del Carroccio - che adesso gettino nello sconforto milioni di cittadini europei sopra i 70 mi sembra una follia".

carlosibilia : Informarsi correttamente è fondamentale per evitare di essere presi in giro. Un po' di informazione sul Mes per chi… - ilfoglio_it : Perché la battaglia di Salvini e Meloni contro il Mes è lo specchio perfetto del cialtronismo populista. Appunti pe… - matteosalvinimi : ??USARE la tivù di Stato per dire falsità e fare un comizio contro Salvini e contro le opposizioni è roba da REGIME,… - RBasso14 : RT @intuslegens: Non solo ha aggredito le opposizioni fuori dal Parlamento. Ha pure mentito. Ad approvare il #MES fu il governo #Monti serv… - elibal11 : La coppia di ciarlatani Salvini/Meloni ha già cominciato a sparare contro #Colao? ?? -