Salgono i decessi ma anche i guariti: oggi segnato il record positivo. Sono 116 i medici deceduti (Di martedì 14 aprile 2020) Poco fa, nell’ambito della consueta conferenza stampa dalla sede della Protezione civile, il commissario Angelo Borrelli è tornato a fare il punto della situazione coronavirus nel Paese. Intanto, con 675 in più dalla giornata di ieri, Sono arrivati a104.291 nel Paese i malati di coronavirus. Un dato che nella sua ‘tragicità’ incute ottimismo perché ieri erano stati 1.363 dunque, ha spiegato Borrelli, si tratta “dell’aumento più contenuto da oltre un mese”. Per ciò che riguarda i decessi, complessivamente, dall’inizio dell’emergenza siamo arrivati a 21.067 (+602 da ieri). Grazie a Dio continuano invece a salire i guariti: ad oggi 37.130 (1.695 più di ieri). Prosegue positivamente anche il trend dei ricoveri nelle terapie intensive: con i 74 in meno delle ultime 24 ore, attualmente Sono ... Leggi su italiasera Coronavirus - ultime notizie : Boris Johnson dimesso. Nel mondo 1 - 7 milioni di casi. Usa verso i 21 mila morti. In Europa i decessi salgono a 75mila

Coronavirus - ultime notizie : Boris Johnson dimesso. Nel mondo 1 - 7 milioni di casi. Usa verso i 21 mila morti. In Europa i decessi salgono a 75mila

Coronavirus Italia, bollettino 14 aprile: 602 decessi, 37.130 i guariti

Coronavirus Marche aggiornamento: 45 nuovi casi e 1600 guariti. Oggi però i morti sono 19

I decessi delle ultime 24 ore sono 19 ... I positivi totali nella regione sono 5.426, i tamponi effettuati invece 21.949. I dimessi/guariti salgono a 1.603. Provincia di Pesaro- Urbino: 2195 ...

A Parma solo 9 casi di positivà in più ma ancora 20 morti - Rivedi qui la diretta della conferenza

Dopo i 51 decessi comunicati ieri, in Emilia-Romagna torna a salire il numero dei morti, 90 oggi, come ha annunciato il commissario regionale ad acta per l'emergenza Coronavirus, Sergio Venturi, ...

