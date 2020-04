Russia, le ambulanze fanno code di km per entrare in ospedale. Putin: “Situazione sta peggiorando” (Di martedì 14 aprile 2020) Le misure di distanziamento social rischiano di non bastare in Russia. Registrate più di 2.500 persone positive al coronavirus in un giorno. Intanto stanno facendo il giro del mondo le immagini delle lunghe code di ambulanze dirette nella capitale russa. Leggi su fanpage Russia - file di ambulanze : l’emergenza Coronavirus è esplosa anche a Mosca (Di martedì 14 aprile 2020) Le misure di distanziamento social rischiano di non bastare in. Registrate più di 2.500 persone positive al coronavirus in un giorno. Intanto stanno facendo il giro del mondo le immagini delle lunghedidirette nella capitale russa.

zazoomblog : Russia le ambulanze fanno code di km per entrare in ospedale. Putin: “Situazione sta peggiorando” - #Russia… - KatanecSreko : Per quelli che...” in Russia non è arrivato”...imparate a stare zitti,cazzo.. - FabioFerrauti : RT @Enzwan: Tutto bene nella russia di Putin???? non credo. Coronavirus, Mosca in ginocchio: ambulanze in coda per km per entrare in ospeda… - pgmalusardi : RT @Enzwan: Tutto bene nella russia di Putin???? non credo. Coronavirus, Mosca in ginocchio: ambulanze in coda per km per entrare in ospeda… - ConteZero76 : RT @Enzwan: Tutto bene nella russia di Putin???? non credo. Coronavirus, Mosca in ginocchio: ambulanze in coda per km per entrare in ospeda… -

Ultime Notizie dalla rete : Russia ambulanze Coronavirus Russia, a Mosca ambulanze in coda per km per entrare in ospedale Il Secolo XIX Russia, le ambulanze fanno code di km per entrare in ospedale. Putin: “Situazione sta peggiorando”

L'impennata di casi di coronavirus in Russia sta mettendo a dura prova le strutture sanitarie locali, come si vede nel video che mostra una lunga fila di ambulanze, in attesa del loro turno per ...

La lunga coda di ambulanze davanti l'ospedale di Mosca

(Agenzia Vista) Mosca, 14 aprile 2020 Emergenza ospedali in Russia. Il sovraffollamento dovuto al Coronavirus rallenta i tempi di accesso e si formano lunghe file di ambulanze / fonte twitter Fonte: ...

L'impennata di casi di coronavirus in Russia sta mettendo a dura prova le strutture sanitarie locali, come si vede nel video che mostra una lunga fila di ambulanze, in attesa del loro turno per ...(Agenzia Vista) Mosca, 14 aprile 2020 Emergenza ospedali in Russia. Il sovraffollamento dovuto al Coronavirus rallenta i tempi di accesso e si formano lunghe file di ambulanze / fonte twitter Fonte: ...