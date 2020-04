Romina Power in dolce compagnia. A Cellino arriva un ospite ‘indesiderato’ per Al Bano (FOTO) (Di martedì 14 aprile 2020) Romina Power ha deciso di raggiungere AlBano a Cellino San Marco. Dopo la fine di Amici, la cantante italoamericana ha deciso di restare in Italia e di terminare la quarantena nella sua casa di famiglia. Nonostante il dolore, i momenti difficili e i tanti ricordi, l’artista ha comunque preferito tornare nella tenuta, oggi vissuta da una famiglia completamente allargata. In tanti, guardando le sue immagini postate sui social hanno pensato subito ad un ritorno di fiamma con Al Bano, ma quest’ultimo con molta rabbia ha subito smentito il pettegolezzo. Infatti, Carrisi sembra aver ritrovato la serenità accanto a Loredana Lecciso e anche Romina Power ha mostrato di essere in dolce compagnia. Romina Power è tornata a casa a Cellino San Marco La Puglia è sempre stata la casa di Romina Power. E proprio nella mega tenuta di Al Bano la cantante ha voluto mettere ... Leggi su kontrokultura “La fame e la ricrescita…” : Romina Carrisi entra in crisi - lo sfogo della figlia di Al Bano e la Power

Romina Power - Albano è letteralmente infuriato con lei

Romina Power contro la stampa | Qualcuno vuole distruggere la sua pace (Di martedì 14 aprile 2020)ha deciso di raggiungere AlSan Marco. Dopo la fine di Amici, la cantante italoamericana ha deciso di restare in Italia e di terminare la quarantena nella sua casa di famiglia. Nonostante il dolore, i momenti difficili e i tanti ricordi, l’artista ha comunque preferito tornare nella tenuta, oggi vissuta da una famiglia completamente allargata. In tanti, guardando le sue immagini postate sui social hanno pensato subito ad un ritorno di fiamma con Al, ma quest’ultimo con molta rabbia ha subito smentito il pettegolezzo. Infatti, Carrisi sembra aver ritrovato la serenità accanto a Loredana Lecciso e ancheha mostrato di essere inè tornata a casa aSan Marco La Puglia è sempre stata la casa di. E proprio nella mega tenuta di Alla cantante ha voluto mettere ...

KontroKulturaa : Romina Power in dolce compagnia. A Cellino arriva un ospite 'indesiderato' per Al Bano (FOTO) - - zazoomnews : “La fame e la ricrescita…”: Romina Carrisi entra in crisi lo sfogo della figlia di Al Bano e la Power -… - zazoomblog : “La fame e la ricrescita…”: Romina Carrisi entra in crisi lo sfogo della figlia di Al Bano e la Power -… - KontroKulturaa : 'La fame e la ricrescita...': Romina Carrisi entra in crisi, lo sfogo della figlia di Al Bano e la Power - -