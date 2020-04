Romano di Lombardia, muore farmacista «Reanna, ha lavorato fino all'ultimo» (Di martedì 14 aprile 2020) Reanna Casalini di Romano di Lombardia si è spenta sabato 11 aprile. È l’ottavo decesso tra i farmacisti in Italia. Leggi su ecodibergamo Romano di Lombardia - donna schiacciata da un cavallo imbizzarrito : è in prognosi riservata (Di martedì 14 aprile 2020) Reanna Casalini didisi è spenta sabato 11 aprile. È l’ottavo decesso tra i farmacisti in Italia.

