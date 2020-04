Rinnovo Insigne, c’è l’accordo tra le parti. Intesa fino al 2025 (Di martedì 14 aprile 2020) Rinnovo Insigne, c’è l’accordo tra le parti. Intesa fino al 2025, ora manca soltanto la firma per prolungare il contratto Lorenzo Insigne rimarrà a Napoli, probabilmente fino al 2025. L’accordo tra le parti c’è, ora bisogna soltanto mettere la firma sul prolungamento del contratto. L’attaccante napoletano non lo farà però con Mino Raiola, le strade dei due si sono separate ufficialmente. Federico Pastorello, come riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere il nuovo agente. La decisione verrà presa soltanto al termine dell’emergenza coronavirus. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Insigne rompe con Raiola e guarda al rinnovo con il Napoli

Calciomercato Napoli - rinnovo Insigne : accordo fino al 2025 - le cifre

Insigne - l'ex agente : "Rinnovo a vita col Napoli è possibile - la lontananza di Raiola..." (Di martedì 14 aprile 2020), c’è l’accordo tra leal, ora manca soltanto la firma per prolungare il contratto Lorenzorimarrà a Napoli, probabilmenteal. L’accordo tra lec’è, ora bisogna soltanto mettere la firma sul prolungamento del contratto. L’attaccante napoletano non lo farà però con Mino Raiola, le strade dei due si sono separate ufficialmente. Federico Pastorello, come riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere il nuovo agente. La decisione verrà presa soltanto al termine dell’emergenza coronavirus. Leggi su Calcionews24.com

news24_napoli : Insigne, no (per ora?) a Pisacane: rinnovo col Napoli con papà Carmine… - CalciomercatoRP : Napoli, Insigne azzurro per vocazione: rinnovo fino al 2025? - MondoNapoli : Divorzio Insigne-Raiola, chi tratterà con ADL per il rinnovo? Spunta una suggestione - - Spazio_Napoli : - Diego31883 : RT @scottotweet: Né Pisacane, né Pastorello per Lorenzo #Insigne. Dopo il divorzio da #Raiola l'attaccante del #Napoli resta temporaneament… -