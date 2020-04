Renzi, ‘Bene la lotta per gli eurobond, ma i soldi del Mes li avrei presi…’ (Di martedì 14 aprile 2020) Emergenza coronavirus, Renzi ‘promuove’ il Mes senza condizionalità: “Se potessi prendere 37 miliardi per gli italiani li prenderei”. Ai microfoni di Quarta Repubblica, il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha parlato del Mes e della battaglia italiana in campo europeo per riuscire ad ottenere i coronabond o eurobond. Coronavirus, Renzi: “Perché dobbiamo essere contro il Mes quando è senza condizionalità?” Renzi si è schierato dalla parte del Premier Giuseppe Conte sostenendo la causa degli eurobond, ma ha anche sollevato una questione. Ossia quella legata al Mes. Il senatore e leader di Italia Viva non ha nascosto che lui ai soldi del Mes non avrebbe rinunciato. Non per principio. “Il presidente del Consiglio che combatte per gli eurobond fa una battaglia sacrosanta e giusta e noi siamo con lui ... Leggi su newsmondo Coronavirus : Renzi - ‘bene eurobond ma non capisco no a Mes senza condizioni’

**Coronavirus : Renzi - ‘bene nostra scelta ad agosto - Salvini su Orban conferma’**

