Renault, in Cina svolta epocale. Venderà solo elettriche e veicoli commerciali (Di martedì 14 aprile 2020) Una chiara indicazione di strategia commerciale per il più grande mercato dell’auto del mondo o, più semplicemente, un segno dei tempi che cambiano. Comunque la si voglia vedere, la decisione di Renault di terminare la vendita dei modelli con alimentazione tradizionale in Cina rappresenta una pietra miliare nella storia del colosso francese. Una marcia indietro dettata anche dai bassi numeri di vendita ottenuti dal brand di Boulogne-Billancourt nella piazza asiatica: dopo esservi tornata nel 2016, mediante la partnership con Dongfeng Motor, la casa puntava a immatricolare 800 mila auto l’anno. Ma nel 2019 ne sono state vendute solo 180 mila, in calo del 17% rispetto al 2018. Nella Repubblica Popolare gli unici veicoli col marchio della Losanga a sopravvivere saranno quelli elettrici – la Cina, giova ricordarlo, è il primo mercato del mondo per le ... Leggi su ilfattoquotidiano Renault - In Cina solo elettriche e veicoli commerciali

