Renault - In Cina solo elettriche e veicoli commerciali

La Renault abbandona parzialmente il mercato cinese: la Casa della Losanga ha infatti delineato una nuova strategia che prevede la focalizzazione delle attività sulle auto elettriche e i veicoli commerciali, con il contestuale addio alla commercializzazione di vetture ad alimentazione tradizionale.

Stop alle vendite. L'abbandono del segmento delle auto a combustione interna nel maggior mercato automobilistico al mondo si concretizzerà, in particolare, in un'operazione concordata con la partner locale Dongfeng Motor. Tra le parti è stato sottoscritto un accordo preliminare che stabilisce lo stop a tutte le attività legate al marchio Renault e il trasferimento all'azienda cinese della partecipazione nella DRAC, la joint venture che a Wuhan, nella provincia dell'Hubei, produce propulsori, trasmissioni e le Suv Koleos, Captur e Kadjar.

La Renault abbandona parzialmente il mercato cinese: la Casa della Losanga ha infatti delineato una nuova strategia che prevede la focalizzazione delle attività sulle auto elettriche e i veicoli comme ...

Renault sceglie di ridurre i propri impegni sul mercato cinese: attraverso un comunicato stampa, il gruppo transalpino ha fatto sapere che scioglierà la joint-venture con Dongfeng Motor, Dongfeng ...

