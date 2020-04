Reddito d'emergenza, rifinanziamento cig, soldi ai sindaci. Si apre il cantiere del decreto Aprile (Di martedì 14 aprile 2020) E’ atteso per la prossima settimana il terzo decreto ‘economico’ del governo - dopo il dl Cura Italia e il dl Liquidità - chiamato a prolungare e migliorare misure di marzo e varare interventi ex novo come il pacchetto enti locali con l’ipotesi di stop al pagamento Imu per due mesi, il progetto di slittamento a plastic e sugar tax, il Reddito di emergenza per chi è rimasto fuori dalla prima tornata di sussidi.Per il via libera al provvedimento il Consiglio dei ministri dovrà anche approvare un secondo scostamento del deficit da sottoporre al via libera del Parlamento visto che con il dl ‘marzo’ l’esecutivo ha usato tutto il margine disponibile. Tradotto in termini di deficit-pil, il rapporto del 3,6% del dl Cura Italia con una manovra da 30 mld tutta in deficit salirebbe al 5,4% circa. E via dicendo, l’asticella ... Leggi su huffingtonpost Cura Italia - ad aprile reddito d’emergenza e bonus da 800 euro per partite Iva

Coronavirus - Catalfo : “Bonus aumentano a 800 euro e reddito di emergenza”

Cura Italia - ad aprile bonus autonomi a 800 euro e Reddito di emergenza (Di martedì 14 aprile 2020) E’ atteso per la prossima settimana il terzo decreto ‘economico’ del governo - dopo il dl Cura Italia e il dl Liquidità - chiamato a prolungare e migliorare misure di marzo e varare interventi ex novo come il pacchetto enti locali con l’ipotesi di stop al pagamento Imu per due mesi, il progetto di slittamento a plastic e sugar tax, ildiper chi è rimasto fuori dalla prima tornata di sussidi.Per il via libera al provvedimento il Consiglio dei ministri dovrà anche approvare un secondo scostamento del deficit da sottoporre al via libera del Parlamento visto che con il dl ‘marzo’ l’esecutivo ha usato tutto il margine disponibile. Tradotto in termini di deficit-pil, il rapporto del 3,6% del dl Cura Italia con una manovra da 30 mld tutta in deficit salirebbe al 5,4% circa. E via dicendo, l’asticella ...

StefanoFassina : Caro @marattin , scoperto di conto da decine di md £? Scommettiamo che a fine anno è rinnovato? Se potessimo farlo… - StefanoFassina : Il Governo approvi subito #DecretoSoccorsoSociale per reddito di emergenza, affitti, aiuti ai Comuni, investimenti,… - reportrai3 : Oggi è importante dare soldi freschi non solo ai micro-imprenditori, alle partite IVA e al panettiere, ma anche all… - nino_pitrone : The Italian Times: Decreto aprile 2020: bonus figli Rem, partite IVA proroga CIG, affitti. - luisa_chiari : RT @HuffPostItalia: Reddito d'emergenza, rifinanziamento cig, soldi ai sindaci. Si apre il cantiere del decreto Aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Reddito emergenza Reddito di emergenza 2020: cos'è come funziona a chi spetta, Dl aprile The Italian Times Voucher, bonus, Cig: entro la settimana i pagamenti ai lavoratori

Le nuove risorse serviranno a rifinanziare la Cig (che potrebbe essere allungata almeno di altre 4-6 settimane) e per aumentare a 800 euro ad aprile l’indennità per gli autonomi, come ha assicurato il ...

Reddito d'emergenza, rifinanziamento cig, soldi ai sindaci. Si apre il cantiere del decreto Aprile

Tra le misure da introdurre ex novo dovrebbe vedere luce il reddito di emergenza da 400-500 euro sostenuto dai pentastellati in favore di quanti rimasti fuori dalle misure di marzo: badanti e colf e ...

Le nuove risorse serviranno a rifinanziare la Cig (che potrebbe essere allungata almeno di altre 4-6 settimane) e per aumentare a 800 euro ad aprile l’indennità per gli autonomi, come ha assicurato il ...Tra le misure da introdurre ex novo dovrebbe vedere luce il reddito di emergenza da 400-500 euro sostenuto dai pentastellati in favore di quanti rimasti fuori dalle misure di marzo: badanti e colf e ...