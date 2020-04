Real Madrid, tutto lo spettacolo del nuovo Bernabeu: come sarà lo stadio dei Blancos [FOTO e VIDEO] (Di martedì 14 aprile 2020) E’ stato presentato il progetto per il nuovo Bernabeu, uno stadio veramente storico e considerato uno dei più affascinanti e belli del calcio. Il Real Madrid ha intenzioni importanti per il futuro e la ristrutturazione dell’impianto rappresenta un passaggio necessario per raggiungere nuovi obiettivi. “Per trascorrere insieme, a casa, altri momenti indimenticabili…”, con queste parole i Blancos hanno introdotto un video di presentazione. Inizialmente il completamento dei lavori era previsto per il 2022, ma i tempi potrebbero anche allungarsi. Il Real ha messo però a disposizione dei fan un tour virtuale nella nuova struttura, in basso ecco il video. Sfoglia la fotogallery in alto, invece per tutte le immagini. Por muchos momentos más inolvidables en casa… El Santiago Bernabéu del futuro.#RMFansEnCasa ... Leggi su calcioweb.eu Real Madrid - l’insolito allenamento di Sergio Ramos – VIDEO

Grandi manovre anche in casa del Real Madrid, dove Florentino Perez prepara la rivoluzione puntano a prendere Haaland dal Borussia Dortmund appena sarà possibile, e Mbappé dal Psg nel 2021 quando ...

Il Real Madrid mette gli occhi su Marco Verratti: secondo Tuttosport, i Blancos sono interessati all'ex Pescara. Per sostituirlo, Leonardo pensa a Pjanic.

