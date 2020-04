Real Madrid | ripresi i lavori per la ristrutturazione del Bernabeu

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 14 aprile 2020) Oggi ididello stadio Santiago Bernabéu riprenderanno dopo essere stati fermati per due settimane a causa della pandemia di coronavirus. Sarebbero dovuti ripartire ieri, ma la giornata è stata utilizzata per la riorganizzazione delle squadre e per spiegare le misure di sicurezza e le distanze che devono essere mantenute mentre vengono eseguiti … L'articoloper ladelè statoizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.