“Rapporti intimi in camerino”. Valeria Marini, il gossip che circola è una bomba (Di martedì 14 aprile 2020) Valeria Marini ha trovato l’amore. La ex showgirl del Bagaglino è super entusiasta della sua relazione con Gianluigi Martino e questo entusiasmo ha persino “contagiato” il lancio de “La presidentessa”, rappresentazione che arriverà dal teatro alla tv. E sembra che, complice la felicità e l’entusiasmo, Valeria, durante una delle rappresentazioni, abbia fatto un riferimento a quanto accaduto nel camerino con il fidanzato. Un fatto bollente che non poteva sfuggire al gossip. La Marini, è stata, almeno fino a quando non è scoppiata l’epidemia e prima di entrare al GF Vip, impegnata in teatro con “La presidentessa” che ora approderà in televisione. Uno spettacolo cui è molto affezionata e che piace al pubblico del quale, in un’intervista recente ha raccontato: “Lo spettacolo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 aprile 2020)ha trovato l’amore. La ex showgirl del Bagaglino è super entusiasta della sua relazione con Gianluigi Martino e questo entusiasmo ha persino “contagiato” il lancio de “La presidentessa”, rappresentazione che arriverà dal teatro alla tv. E sembra che, complice la felicità e l’entusiasmo,, durante una delle rappresentazioni, abbia fatto un riferimento a quanto accaduto nel camerino con il fidanzato. Un fatto bollente che non poteva sfuggire al. La, è stata, almeno fino a quando non è scoppiata l’epidemia e prima di entrare al GF Vip, impegnata in teatro con “La presidentessa” che ora approderà in televisione. Uno spettacolo cui è molto affezionata e che piace al pubblico del quale, in un’intervista recente ha raccontato: “Lo spettacolo ...

l3003l12 : La vostra sessualità è il più grande pretesto per la vostra sottomissione. L'astensione sessuale è l'unico modo per… - pensieripsyco : @EvaMariaMoraRe1 @andyvillalba_ Però lei non lo smentisce... Come il fatto di aver rapporti intimi Io lo farei non… - saryxs87 : AAA si informa la gentile clientela che essendo ad oggi l'AIDS una malattia non curabile, da domani sarà vietato av… - GianniperFedez : @Toki_79 No. È che in gravidanza ci sono situazioni che non permettono di avere rapporti intimi ?? - sulazorojo : ma poi camino preoccupata perché il marito non ha voluto avere rapporti intimi durante la luna di miele ????? in… -

Ultime Notizie dalla rete : “Rapporti intimi Francesca Schiavone e il tumore: «Mia mamma si è ammalata poco prima di me, ma è stata lei a darmi forza» Corriere della Sera