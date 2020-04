Quella bolla “green” per il dopo coronavirus (Di martedì 14 aprile 2020) È una voce che in realtà sta già circolando da qualche settimana e che ha attirato l’interesse soprattutto dell’opinione pubblica e delle sue fasce più sensibili alle questioni ambientali. Per uscire dalla recessione che sarà causata dal passaggio della pandemia di coronavirus, una delle soluzione proposte è Quella di dare impulso ad un’economia eco-sostenibile: a partire dalla produzione di energia elettrica per arrivare alla sostituzione degli strumenti di uso quotidiano. Negli scorsi giorni in Francia si era già fatto propositore dell’idea il capogruppo di En Marche! in Assemblea parlamentare: adesso il discorso è stato allargato anche su scala europea. A firmare il documento sottoposto all’Unione ci sono legislatori di tutti i Paesi della comunità, amministratori delegati delle ... Leggi su it.insideover (Di martedì 14 aprile 2020) È una voce che in realtà sta già circolando da qualche settimana e che ha attirato l’interesse soprattutto dell’opinione pubblica e delle sue fasce più sensibili alle questioni ambientali. Per uscire dalla recessione che sarà causata dal passaggio della pandemia di, una delle soluzione proposte èdi dare impulso ad un’economia eco-sostenibile: a partire dalla produzione di energia elettrica per arrivare alla sostituzione degli strumenti di uso quotidiano. Negli scorsi giorni in Francia si era già fatto propositore dell’idea il capogruppo di En Marche! in Assemblea parlamentare: adesso il discorso è stato allargato anche su scala europea. A firmare il documento sottoposto all’Unione ci sono legislatori di tutti i Paesi della comunità, amministratori delegati delle ...

zazoomblog : Quella bolla “green” per il dopo coronavirus - #Quella #bolla #“green” #coronavirus - Vallancufo : RT @Mimosa13Me: In tutti i tg hanno mandato in onda la festa di Pasqua dei Siciliani con grigliata e festeggiamenti,ma non i Rom a Milano i… - AlbertoDoria5 : RT @Mimosa13Me: In tutti i tg hanno mandato in onda la festa di Pasqua dei Siciliani con grigliata e festeggiamenti,ma non i Rom a Milano i… - 6onica : @26julymovement @BernieSanders @JoeBiden Com'era quella faccenda della bolla? :-/ - formic_atomica : Qualcuno dovrebbe spiegare ai penta stellati che il loro movimento,con il gioco dell’ opposizione contro tutto, ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Quella bolla Rom di via Bolla festeggiano Pasqua con grigliata e assembramenti ilGiornale.it Genitori a tempo pieno – Le bolle di sapone sono un pericolo sanitario?

Ma, a rigor di logica, non esiste nessuna necessità sanitaria che debba portare a differenziare l’insensata camminata intorno al palazzo da mezz’ora di bolle di sapone in una piazza vuota. Dietro a ...

Il nuovo stimolo europeo non salverà la Grecia

Con la paura che il coronavirus continui a provocare il caos in tutti i Paesi occidentali, quasi tutti i governi hanno adottato misure radicali.

Ma, a rigor di logica, non esiste nessuna necessità sanitaria che debba portare a differenziare l’insensata camminata intorno al palazzo da mezz’ora di bolle di sapone in una piazza vuota. Dietro a ...Con la paura che il coronavirus continui a provocare il caos in tutti i Paesi occidentali, quasi tutti i governi hanno adottato misure radicali.