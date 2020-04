Protezione umanitaria | le ultime della Cassazione

Leggi su studiocataldi

(Di martedì 14 aprile 2020) La Suprema Corte si è espressa più volte e di recente in materia di. Nellesentenzevengono chiarite anche differenze e affinità con le ipotesi di"maggiore". Ecco ledecisioniS.C.:Il contenuto necessario del ricorso inmaggioreLa situazione di vulnerabilità che legittima laSuccessione di leggi nel tempo e disciplina applicabileOnereprovaIl contenuto necessario del ricorso inTorna su L'art. 366, c. 1, n. 6, c.p.c., novellato dal d. lgs. n. 40/2006, non richiede soltanto l'indicazione di atti, documenti, contratti e accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, ma pure che sia specificata la sede processuale nell'ambito del...