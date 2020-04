Processo allo stalker della Meloni, il perito del tribunale: “Nugnes è socialmente pericoloso” (Di martedì 14 aprile 2020) È socialmente pericoloso e il Rems (residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) è la scelta più idonea per Raffaele Nugnes, l’uomo ai domiciliari dallo scorso 31 luglio con l’accusa di stalking contro Giorgia Meloni. È questo il parere del professor Andrea Balbi, direttore del Dipartimento di salute mentale dell’Asl Rm3 e presidente della Società italiana di psichiatria della Regione Lazio, nominato dalla Prima sezione penale del tribunale di Roma come perito per una valutazione dello stalker. L’esito della perizia sullo stalker Nugnes è accusato di aver scritto messaggi minatori e diffamatori sulla propria pagina Fb contro la leader di FdI, che è parte civile nel procedimento. Secondo il parere espresso da Balbi, Nugnes presenta una capacità di intendere e di volere grandemente scemata. La ... Leggi su secoloditalia "Se un giocatore è falloso si perde". Così Conte dopo il sì alla riforma del processo penale

Gallarate, botte al sacrestano di colore: via al processo. La vittima parte civile

GALLARATE – Sacrestano aggredito in piazza a Gallarate: Luigi Lamanna a processo il 14 maggio davanti al gup di Busto Tiziana Landoni ... è contestata anche l’aggravante dell’odio razziale. La prima ...

Qual'è l'impatto dell'anidride solforosa nei vini?

Ne abbiamo parlato con Dora Marchi, biologa ed enologa, da 25 anni operativa nel laboratorio monferrino di ricerca applicata Enosis Meraviglia, accanto allo scienziato, top dell’enologia ...

