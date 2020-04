Presto un'app per tracciare i contatti contro il Covid-19, ma servirà solo se la scarica almeno il 60% degli italiani (Di martedì 14 aprile 2020) Non c’è ancora il nome, ma è questione pochi, pochissimi, giorni. A breve il ministero dell’Innovazione lancerà l’app per tracciare i contatti, contro la diffusione del coronavirus. Sarà un modo per ricostruire la rete di una persona positiva al Covid-19 e avvisare, attraverso la tecnologia, chi è stato a contatto con lei. Funzionerà? solo se sarà scaricata - su base volontaria - dalla maggioranza degli italiani. E, certamente, dovrà essere affiancata da altri mezzi.Mentre lo Stato è quasi pronto a partire, anche questa volta c’è una regione che vorrebbe fare da sola. Nonostante il parere negativo del Garante della Privacy che auspica una soluzione uguale su tutto il territorio. Il Friuli Venezia Giulia sta già testando un’app. Si tratta di un dispositivo di Insiel, spiega il ... Leggi su huffingtonpost Basket - Meo Sacchetti : “Happ italiano? Ipotesi interessante - ma è ancora presto. Può giocare in squadre di alto livello”

Basket - Meo Sacchetti : “Happ italiano? Ipotesi interessante - ma è ancora presto. Può giocare in squadre di alto livello”

"Presto usciremo di casa". Maria Giovanna Maglie da applausi : appello agli italiani (e "minaccia" a Giuseppe Conte) (Di martedì 14 aprile 2020) Non c’è ancora il nome, ma è questione pochi, pochissimi, giorni. A breve il ministero dell’Innovazione lancerà l’app perla diffusione del coronavirus. Sarà un modo per ricostruire la rete di una persona positiva al-19 e avvisare, attraverso la tecnologia, chi è stato a contatto con lei. Funzionerà?se sarà scaricata - su base volontaria - dalla maggioranza degli italiani. E, certamente, dovrà essere affiancata da altri mezzi.Mentre lo Stato è quasi pronto a partire, anche questa volta c’è una regione che vorrebbe fare da sola. Nonostante il parere negativo del Garante della Privacy che auspica una soluzione uguale su tutto il territorio. Il Friuli Venezia Giulia sta già testando un’app. Si tratta di un dispositivo di Insiel, spiega il ...

Covid19NewsLive : #Coronavirus, presto un'app per tracciare i contatti contro il #Covid19, ma servirà solo se la scarica almeno il 60… - robgrazioli : RT @HuffPostItalia: Presto un'app per tracciare i contatti contro il Covid-19, ma servirà solo se la scarica almeno il 60% degli italiani h… - HuffPostItalia : Presto un'app per tracciare i contatti contro il Covid-19, ma servirà solo se la scarica almeno il 60% degli italia… - TrgMedia : 'Riaprire al piu' presto i cantieri: l'edilizia puo' trainare la ripresa': appello di ANCE alla Regione. Stasera Ce… - Soul86 : RT @gtd_tips: Un'app molto interessante che potrebbe essere utile a tanti è @nozbe. La conosco da anni, per un periodo l'ho anche utilizzat… -

Ultime Notizie dalla rete : Presto app News - Coronavirus: Fedriga, presto "app" per tracciamento contatti Regioni.it Presto un'app per tracciare i contatti contro il Covid-19, ma servirà solo se la scarica almeno il 60% degli italiani

Non c’è ancora il nome, ma è questione pochi, pochissimi, giorni. A breve il ministero dell’Innovazione lancerà l’app per tracciare i contatti, contro la diffusione del coronavirus. Sarà un modo per ...

A Ravenna primo esperimento di «tracciamento» delle persone in quarantena

Se nel futuro prossimo i nostri spostamenti saranno tracciati con un app di ultima generazione, come auspicato anche dal noto virologo Roberto Burioni, lo sapremo ben presto. La “fase 2” ...

Non c’è ancora il nome, ma è questione pochi, pochissimi, giorni. A breve il ministero dell’Innovazione lancerà l’app per tracciare i contatti, contro la diffusione del coronavirus. Sarà un modo per ...Se nel futuro prossimo i nostri spostamenti saranno tracciati con un app di ultima generazione, come auspicato anche dal noto virologo Roberto Burioni, lo sapremo ben presto. La “fase 2” ...