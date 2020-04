Prestiti alle imprese fino a 25mila euro | online il modulo da scaricare

Leggi su fanpage

(Di martedì 14 aprile 2020) "È già disponibile on line sul sito “fondidigaranzia” ilper la richiesta di garanzia, che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento": così il ministero dello Sviluppo economico annuncia la pubblicazionedelgrazie alla quale lepossono richiedere un prestito garantito al 100% dallo Stato durante la crisi da coronavirus.