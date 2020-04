Prato, incidente mortale o suicidio? Nel 1999 aveva sterminato la propria famiglia a Piombino (Di martedì 14 aprile 2020) Simone Cantaridi è morto a Prato nel pomeriggio di Pasquetta. Lo schianto contro un albero, non si esclude il suicidio. Ventuno anni fa aveva sterminato la propria famiglia. Prato – incidente mortale nel pomeriggio di Pasquetta nel capoluogo toscano. La vittima è Simone Cantaridi, di anni 46. Prato, incidente stradale L’uomo si è schiantato violentemente contro uno degli alberi dei giardini lungo il Bisenzio che costeggiano via Firenze. L’autovettura, una Fiat Panda, è andata distrutta. La vittima abitava a Prato da una decina di anni e lavorava come addetto alle vendite in un supermercato di Montemurlo. https://www.youtube.com/watch?v=MrIptlRsO9ISimone Cantaridi, l’uomo che sterminò la propria famiglia Il suo era un nome tristemente noto alle cronache: esattamente 21 anni fa, il 14 aprile 1999, Cantaridi ... Leggi su newsmondo (Di martedì 14 aprile 2020) Simone Cantaridi è morto anel pomeriggio di Pasquetta. Lo schianto contro un albero, non si esclude il. Ventuno anni falanel pomeriggio di Pasquetta nel capoluogo toscano. La vittima è Simone Cantaridi, di anni 46.stradale L’uomo si è schiantato violentemente contro uno degli alberi dei giardini lungo il Bisenzio che costeggiano via Firenze. L’autovettura, una Fiat Panda, è andata distrutta. La vittima abitava ada una decina di anni e lavorava come addetto alle vendite in un supermercato di Montemurlo. https://www.youtube.com/watch?v=MrIptlRsO9ISimone Cantaridi, l’uomo che sterminò laIl suo era un nome tristemente noto alle cronache: esattamente 21 anni fa, il 14 aprile, Cantaridi ...

qn_lanazione : #Ammazzò a #coltellate la moglie, la figlia di 4 anni e la sorella. Muore in un incidente - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Incidente mortale in via Firenze, la vittima 21 anni fa aveva sterminato la famiglia' - AnsaToscana : Auto contro albero, 49enne muore a Prato. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in via Firenze #ANSA - LIDAMUGNAI : RT @qn_lanazione: #Incidente - #Mortale - #Prato, l'auto si schianta contro un albero: muore un 49enne - qn_lanazione : #Incidente - #Mortale - #Prato, l'auto si schianta contro un albero: muore un 49enne -