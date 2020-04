Pomeriggio 5: la puntata di oggi, 14 aprile. Anticipazioni con Barbara D’Urso (Di martedì 14 aprile 2020) Ritorna Pomeriggio Cinque, appuntamento con Barbara D’Urso subito dopo le feste di Pasqua. Dalle 17 su Canale 5 ancora dibattito a tema coronavirus. Pomeriggio Cinque: quando va in onda, Anticipazioni, quando inizia, streaming, orario su canale 5, repliche, ascolti Nell’ultima puntata è stato un episodio che ha fatto indignare il web e parlare molto, ovvero l‘inseguimento in diretta di un pedone che passeggiava in spiaggia, in violazione delle regole di isolamento in vigore durante questa emergenza. L’inviata di Pomeriggio Cinque a bordo di un elicottero ha seguito la vicenda, avvenuta in spiaggia a Jesolo, mentre un agente stava cercando di fermare l’uomo. Tanti i commenti amareggiati sui social: “C’è da preoccuparsi sia per la spettacolarizzazione di questi episodi, ma anche per uno spreco di risorse indegno di un paese ... Leggi su italiasera Pomeriggio 5 : la puntata di oggi - 10 aprile. Anticipazioni del programma con Barbara D’Urso

Pomeriggio 5 : la puntata di oggi - 8 aprile. Anticipazioni e ospiti

Pomeriggio 5 : la puntata di oggi - 7 aprile. Ospiti di Barbara D’Urso e anticipazioni (Di martedì 14 aprile 2020) RitornaCinque, appuntamento conD’Urso subito dopo le feste di Pasqua. Dalle 17 su Canale 5 ancora dibattito a tema coronavirus.Cinque: quando va in onda,, quando inizia, streaming, orario su canale 5, repliche, ascolti Nell’ultimaè stato un episodio che ha fatto indignare il web e parlare molto, ovvero l‘inseguimento in diretta di un pedone che passeggiava in spiaggia, in violazione delle regole di isolamento in vigore durante questa emergenza. L’inviata diCinque a bordo di un elicottero ha seguito la vicenda, avvenuta in spiaggia a Jesolo, mentre un agente stava cercando di fermare l’uomo. Tanti i commenti amareggiati sui social: “C’è da preoccuparsi sia per la spettacolarizzazione di questi episodi, ma anche per uno spreco di risorse indegno di un paese ...

italiaserait : Pomeriggio 5: la puntata di oggi, 14 aprile. Anticipazioni con Barbara D’Urso - annatomasi1 : RT @franco_sala: Cara @LCuccarini ottima trasmissione #lavitaindiretta fa compagnia tutto il pomeriggio. E , grazie per i consigli degli e… - MonicaRBedana : Non potrò vedere, oggi pomeriggio, la prima puntata di 'Risorgimento digitale' in streaming, perché starò facendo l… - franco_sala : Cara @LCuccarini ottima trasmissione #lavitaindiretta fa compagnia tutto il pomeriggio. E , grazie per i consigli… - blogtivvu : ?Nella puntata di ieri di Pomeriggio 5, inseguimento in diretta tv a bordo di un elicottero della Guardia di Finanz… -