Polmonite? Solo la punta dell'iceberg. Solo dopo due mesi lo abbiamo capito: come si muore di coronavirus (Di martedì 14 aprile 2020) abbiamo a che fare con il coronavirus in Italia da quasi due mesi, la battaglia è molto lontana dall'essere vinta, tanto che i contorni della Fase 2 continuano ad essere incerti. Tanto che, ancora ad oggi, molti aspetti del Covid-19 non ci sono chiari. Tanto che Solo negli ultimi giorni, dopo due mesi di battaglia senza tregua nei reparti Covid degli ospedali di tutta italia, medici, infermieri e personale si sono fatti un'idea precisa sull'infezione: la Polmonite interstiziale, di cui tanto si parla, sarebbe soltanto la punta dell'iceberg di questa maledetta malattia. come sottolinea Il Giornale, nei casi più gravi e dunque letali, quella che si scatena è una tempesta infiammatoria che va a coinvolgere più organi. Dunque, la morte dei pazienti nella maggior parte dei casi non avviene per asfissia, ma principalmente per un'embolia. Ed è ... Leggi su liberoquotidiano Emergenza Covid-19 - l’esperto spiega perché sono tanti i malati che muoiono “Il Coronavirus non è solo una polmonite ma una tempesta infiammatoria”

Coronavirus - Zangrillo : “La polmonite è solo la punta di un iceberg - non si muore solo per quello”

