Pollica | 11mila euro alla Fondazione Vassallo per i pescatori impegnati nella pulizia dei

(Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Ammonta a 11.164,84la donazione effettuata dall’associazione nazionale “Non solo amministratori”“Angelo, sindaco pescatore” per la continuazione del progettodei fondali marini. Un progetto di tutela dell’ambiente marino che ha trasformato iacciarolesi in “spazzini del mare”, nato tre mesi dopo l’assassinio del sindaco pescatore, Angelo, avvenuto il 5 settembre 2010 a, e portato avanti de daicilentani, in collaborazione con il Comune di. Da dieci anni infatti, idi Acciaroli durante le battute di pesca in mare, raccolgono i rifiuti che restano incagliati tra le reti e li trasportano fino al porto di Acciaroli dove ad raccoglierli ci sono gli operatori ecologici ...