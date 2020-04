Pistoia: sei bambini nati in un giorno all’ospedale San Jacopo. Nonostante il coronavirus (Di martedì 14 aprile 2020) gioia immensa tra gli operatori del punto nascita e in tutto l'ospedale San Jacopo di Pistoia impegnato in questi giorni come presidio Covid-19. Gli operatori, ostetriche, ginecologi, infermieri, pediatri, operati socio sanitari, sono stati dunque impegnatissimi. I bambini sono tutti in buona salute Leggi su firenzepost (Di martedì 14 aprile 2020) gioia immensa tra gli operatori del punto nascita e in tutto l'ospedale Sandiimpegnato in questi giorni come presidio Covid-19. Gli operatori, ostetriche, ginecologi, infermieri, pediatri, operati socio sanitari, sono stati dunque impegssimi. Isono tutti in buona salute

FirenzePost : Pistoia: sei bambini nati in un giorno all’ospedale San Jacopo. Nonostante il coronavirus - iltirreno : RT @njsfonseca: Chiuso dai carabinieri laboratorio tessile cinese a Quarrata, c'erano sei dipendenti al nero - njsfonseca : Chiuso dai carabinieri laboratorio tessile cinese a Quarrata, c'erano sei dipendenti al nero - toscanamedianew : Sei bebé nati in un giorno in tempo di Covid - AnsaToscana : Sei bimbi nati in un giorno a Pistoia. E' successo il 10 aprile al S.Jacopo che è anche presidio Covid #ANSA -