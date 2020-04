Pirati dei Caraibi | Al lavoro per il sesto capitolo della saga (Di martedì 14 aprile 2020) Secondo alcune indiscrezioni, la Disney starebbe lavorando a un sesto capitolo per la saga di Pirati dei Caraibi, il franchise celebre per Jack Sparrow. Le indiscrezioni su un eventuale sesto capitolo della saga firmata Disney arrivano direttamente da uno dei protagonisti, Lee Arenberg, che ha vestito i panni del simpatico e goffo Pintel nei primi … L'articolo Pirati dei Caraibi Al lavoro per il sesto capitolo della saga proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Pirati dei Caraibi 6 si farà? Lee Arenberg parla dei piani della Disney

Pirati dei Caraibi 6 : “Stanno parlando di un nuovo film”

Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo : la mappa svela un simpatico easter egg (Di martedì 14 aprile 2020) Secondo alcune indiscrezioni, la Disney starebbe lavorando a unper ladidei, il franchise celebre per Jack Sparrow. Le indiscrezioni su un eventualefirmata Disney arrivano direttamente da uno dei protagonisti, Lee Arenberg, che ha vestito i panni del simpatico e goffo Pintel nei primi … L'articolodeiAlper ilproviene da www.meteoweek.com.

Athena03038150 : RT @ct_1957: @laltrodiego @StufaMarcia1 Quindi i governi non contano niente rispetto alle navi dei pirati @paola_demicheli - llisbonsjane : Comunque non capisco questa decisione di mandare Il Signore degli Anelli e Pirati dei Caraibi su canale 5... farebb… - xashsgirl : RT @_beyondisney: Captain America vs Pirati dei Caraibi Cosa guarderete stasera? #Disney #MARVEL - monimasoni : Gamberoni alla griglia, è sempre parte del bottino che ho in freezer, nemmeno il tesoro dei pirati è così pr… - Think_movies : “Pirati dei Caraibi”: Disney sta pensando a un sesto film -