Perseguita l’ex e le incendia l’auto: arrestato (Di martedì 14 aprile 2020) Roma – Un romano di 44 anni non ha accettato l’interruzione del rapporto con la sua compagna, che è tornata a vivere con i propri genitori. Le ha prima danneggiato e bucato le ruote dell’auto, poi ha dato il veicolo alle fiamme. Le ha inviato 700 messaggi e 60 chiamate in una sola giornata, dove la implorava di tornare a vivere con lui. Un’alternanza continua di esternazioni di affetto e comportamenti aggressivi, fino a presentarsi anche sotto l’abitazione della sua famiglia. Poi il danneggiamento e l’incendio della autovettura che hanno spinto la ragazza a chiedere aiuto agli investigatori del commissariato San Giovanni di Roma, diretto da Mauro Baroni. Immediata l’attività di indagine dei poliziotti che hanno voluto far luce su tutti gli episodi denunciati dalla ragazza. A inchiodare l’uomo il racconto dei testimoni e ... Leggi su romadailynews Benevento : esponente delle forze dell’ordine nei guai - perseguitava l’ex compagna

