Perquisizioni della Guardia di Finanza in corso al Pio Albergo Trivulzio (Di martedì 14 aprile 2020) La Guardia di Finanza di Milano sta svolgendo delle Perquisizioni al Pio Albergo Trivulzio nell'ambito dell'inchiesta per omicidio colposo ed epidemia colposa. Lo apprende l'AGI da fonti investigative. Nell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, risulta indagato il direttore generale dell'istituto Giuseppe Calicchio per epidemia colposa e omicidio colposo. Gli inquirenti stanno verificando eventuali carenze nei protocolli interni e dei dispositivi di sicurezza. Alcuni operatori sanitari hanno denunciato la mancata messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, che sarebbero stati addirittura invitati a non indossare "per non creare allarmismi". In una lettera, una novantina di medici della struttura ha asserito che le mascherine sarebbero state invece messe a disposizione "a partire già dal 23 febbraio". Leggi su agi Coronavirus - morti nelle Rsa : perquisizioni della Guardia finanza al Pio Albergo Trivulzio e in altre due residenze in provincia di Milano

Coronavirus - perquisizioni della Guardia di finanza nelle sedi del Pio Albergo Trivulzio a Milano

