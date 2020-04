Perché nessuno difende il valore della libertà?

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 14 aprile 2020) Camillo Langone Scusate, sto male, non respiro, ma non per colpa del maledetto virus, bensì dell'asfissiante conformismo statalista intorno al virus Scusate, sto male, non respiro, ma non per colpa del maledetto virus, bensì dell'asfissiante conformismo statalista intorno al virus: ubbidite al governo e senza discussioni, soltanto così salverete vita e portafoglio (dico portafoglio perché l'unico rischio di chi corre o pedala da solo sono le multe). Vorrei che anche in Italia esistesse una figura come Lord Jonathan Sumption, il vecchio giudiceSuprema Corte che ai microfoniBBC ha posto queste domande: «La situazione è grave, ma è abbastanza grave da giustificare l'imprigionamento collettivo, la demolizionenostra economia? Abbastanza grave da oberare le future generazioni di debiti, da infliggere depressione, ...