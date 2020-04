Perché dopo l’emergenza coronavirus non saremo persone migliori lo spiega Francesco Guccini (Di martedì 14 aprile 2020) Francesco Guccini, immenso cantautore italiano tra i più rappresentativi e popolari al mondo, non è molto ottimista sul d.C., il dopo coronavirus. Intervistato durante il programma radiofonico Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l’artista modenese ha raccontato come sta vivendo questo periodo di isolamento sociale, ponendo anche l’accento su come – secondo lui – non saremo persone migliori una volta venuti fuori da questa situazione. LEGGI ANCHE >>> Raimondo Vianello, Mediaset gli dedica una giornata a 10 anni dalla scomparsa «Gli uomini non imparano, dimenticano» Queste le parole, che possono sembrare ciniche e disilluse. Parole che, a ben guardare, sono frutto di una vita incredibile che il prossimo 14 giugno spegnerà 80 candeline sulla torta. Le considerazioni di Guccini sul dopo sono piuttosto amare, certo, ma ... Leggi su giornalettismo Perché Grey’s Anatomy non ha ucciso Alex Karev e quali erano le opzioni possibili dopo l’addio di Justin Chambers

Kristen Stewart e Robert Pattinson : Ecco perché è saltato il matrimonio dopo Twilight

Kristen Stewart e Robert Pattinson : perché è saltato il matrimonio dopo Twilight (Di martedì 14 aprile 2020)Guccini, immenso cantautore italiano tra i più rappresentativi e popolari al mondo, non è molto ottimista sul d.C., il. Intervistato durante il programma radiofonico Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l’artista modenese ha raccontato come sta vivendo questo periodo di isolamento sociale, ponendo anche l’accento su come – secondo lui – nonuna volta venuti fuori da questa situazione. LEGGI ANCHE >>> Raimondo Vianello, Mediaset gli dedica una giornata a 10 anni dalla scomparsa «Gli uomini non imparano, dimenticano» Queste le parole, che possono sembrare ciniche e disilluse. Parole che, a ben guardare, sono frutto di una vita incredibile che il prossimo 14 giugno spegnerà 80 candeline sulla torta. Le considerazioni di Guccini sulsono piuttosto amare, certo, ma ...

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per i governanti, gli scienziati, i politici che cominciano a studiare la via d’uscita per il dop… - borghi_claudio : Sapete perchè il governo vi dà un microprestito con garanzia? Perchè con quello potrete pagarci le tasse che, invec… - borghi_claudio : Vi ricordate quanti sberleffi dei buffoni col pieccdì mi sono sorbito dopo QUESTO video? (riguardatevelo perchè pi… - Gigithebeast1 : RT @Nico6410: #unTemaAlGiorno #ciòCheSono lho voluto io : dice qualcuno anche in musica. Ma non mi sento d'accordo, perché 'ciò che ora so… - Brownfox_51 : RT @Thelma02559007: Al governo (PD e M5S) voglio solo dire una cosa, ve la voglio dire con la mia divisa addosso dopo un turno di lavoro, v… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché dopo Un baby boom dopo la «quarantena forzata»? Perché non è poi così probabile Corriere della Sera