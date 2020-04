Pelonzi-Tempesta | ecatombe per cultura | Bergamo si deve dare da fare

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 aprile 2020) Roma – “L’emergenza Covid-19 sta mettendo in ginocchio uno dei settori piu’ importanti della Capitale e ci dispiace constatare che l’amministrazione Raggi non sta facendo nulla per tutelare spazili, teatri, cinema, imprese e addetti ai lavori. E nemmeno i numerosi appelli lanciati in questi giorni hanno trovato ascolto in un amministrazione sorda e indolente”. Lo dichiarano in una nota congiunta Giulio, capogruppo Pd in Campidoglio e Giulia, consigliera del Partito democratico di Roma Capitale. “Chiediamo al vicesindaco- aggiungono- di istituire al piu’ presto un tavolo di confronto tra amministrazione capitolina, le associazioni, le rappresentanze di categoria del mondo dellae le imprese dell’indotto, per ascoltare il grido di aiuto di questo settore, da sempre ...