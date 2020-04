#PechinoExpress 8 – Le stagioni dell’Oriente – Decima e ultima puntata del 14/03/2020. Conduce Costantino della Gherardesca. (Di martedì 14 aprile 2020) Tre, due, uno… riparte Pechino Express. L’adventure game targato Rai 2 torna, questa sera, con la Finale dell’ottava edizione. Si tratterà dell’ottava stagione ambientata in Asia e, più precisamente, nell’Estremo Oriente, dopo che la settima stagione era stata realizzata in Africa. Alla conduzione ci sarà, per il settimo anno consecutivo, Costantino della Gherardesca. PECHINO EXPRESS 8 La nuova edizione Come detto, si ritorna in Asia con partenza dalla Thailandia e, più precisamente, dall’isola … L'articolo #PechinoExpress 8 – Le stagioni dell’Oriente – Decima e ultima puntata del 14/03/2020. Conduce Costantino della Gherardesca. Leggi su unduetre #PechinoExpress 8 – Le stagioni dell’Oriente – Nona puntata del 07/03/2020. Conduce Costantino della Gherardesca.

#PechinoExpress 8 – Le stagioni dell’Oriente – Ottava puntata del 31/03/2020. Conduce Costantino della Gherardesca.

#PechinoExpress 8 – Le stagioni dell’Oriente – Settima puntata del 24/03/2020. Conduce Costantino della Gherardesca. (Di martedì 14 aprile 2020) Tre, due, uno… riparte Pechino Express. L’adventure game targato Rai 2 torna, questa sera, con la Finale dell’ottava edizione. Si tratterà dell’ottava stagione ambientata in Asia e, più precisamente, nell’Estremo Oriente, dopo che la settima stagione era stata realizzata in Africa. Alla conduzione ci sarà, per il settimo anno consecutivo, Costantino della Gherardesca. PECHINO EXPRESS 8 La nuova edizione Come detto, si ritorna in Asia con partenza dalla Thailandia e, più precisamente, dall’isola … L'articolo8 – Ledell’Oriente –del 14/03/. Conduce Costantino della Gherardesca.

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #PechinoExpress stagioni Pechino Express 8, tutto pronto per la finale

Appuntamento domani alle ore 21.20 su Rai2 per la finale di “Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente”. Costantino della Gherardesca e le tre coppie in gara per la vittoria dell’adventure game, ...

Pechino Express 2020, la finale: l’arrivo a Seoul

Appuntamento martedì 14 aprile alle ore 21.20 su Rai2 per la finale di “Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente”. Costantino della Gherardesca e le tre coppie in gara per la vittoria dell’adventure ...

Appuntamento domani alle ore 21.20 su Rai2 per la finale di “Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente”. Costantino della Gherardesca e le tre coppie in gara per la vittoria dell’adventure game, ...Appuntamento martedì 14 aprile alle ore 21.20 su Rai2 per la finale di “Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente”. Costantino della Gherardesca e le tre coppie in gara per la vittoria dell’adventure ...