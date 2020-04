Pechino Express 2020 | la finale dell' ottava edizione

(Di martedì 14 aprile 2020) Con la decima tappa,giunge alladi un'fortunata che ha accontentato il pubblico con un seguito costante. L'appuntamento conclusivo'adventure game prodotto da Rai 2 in collaborazione con Banijay Italia e registrato lo scorso autunno andrà in onda questa sera alle 21.20.Sono tre le coppie a contendersi la vittoria: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni); le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) e i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi)., lapubblicato su TVBlog.it 14 aprile11:30.

PechinoExpress : Il momento più temuto dai viaggiatori, il più atteso dai più sadici fan di #pechinoexpress ???? I SETTE MOSTRI! Stas… - CdGherardesca : I 7 MOSTRI DI PECHINO EXPRESS! Ecco la clip con il momento che aspettavate da ben 8 tappe! La prova più leggendaria… - TaesmileO : RT @TaesmileO: OGGI È UN GIORNO DA RICORDARE SONO SUCCESSE TROPPE COSE ED È SOLO MATTINA -Taehyung si è fatto la permanente -selca Hoseok,… - AlexissBi15 : RT @idirntcare: oggi finale di pechino express senza i gladiatori #pechinoexpress - letterstomoonie : sta sera anche finale di pechino express troppe emozioni oggi troppe -

Pechino Express 2020 si avvia alla sua conclusione: martedì 14 aprile alle ore 21.20 su Rai 2 andrà in scena la finale dell’adventure game condotto da Costantino della Gherardesca. In palio per la ...Le stagioni dell’Oriente” è per domani, martedì 14 aprile, alle ore 21.20 su Rai2. Le stagioni dell’Oriente” è anche web: sarà possibile commentare e trovare video inediti sulle pagine social ...