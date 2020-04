Pechino Express 2020 la finale | chi vincerà? Wedding Planner favoritissimi | occhio alle

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 14 aprile 2020) E’ tempo didopo una entusiasmante edizione di. Il reality in onda su Rai 2 è stata una delle poche note di leggerezza in questa primavera televisiva desertica e avremmo guardato volentieri anche un altro paio di puntate ( la speranza è che si possano avere le repliche delle prime edizioni che sarebbero una manna dal cielo). Ma torniamo a noi: cosa accadrà nella puntata diin onda oggi 14 aprile ? Laè arrivata e a pochi passi dal traguardo sono tre le coppie che aspirano a saltare per prime sul tappeto rosso ! Inutile ricordarvi che in gara sono rimasti i, i favoriti di questa edizione; le Collegiali, che partite in sordina hanno poi fatto una grandissima gara e per finire le TOP; sicuramente anche Eva e Dayane hanno dato il loro contributo e sono state forti tanto da arrivare in...