Patuanelli: 400 miliardi per imprese, bene rapido ok UE (Di martedì 14 aprile 2020) (Teleborsa) – “400 miliardi per sostenere le imprese in questo momento di grave emergenza economica. Per ridurre i tempi di attuazione del decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico aveva già inviato alla Commissione UE, ancor prima della sua approvazione, la notifica con la quale era stata richiesta l’autorizzazione ad adottare queste nuove regole di aiuti di Stato”. Lo scrive su Facebook il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli che plaude anche alla rapidità con la quale si è mossa l’UE. “Oggi è arrivato quindi il tempestivo via libera da Bruxelles. Sappiamo che ogni giorno può essere decisivo”, sottolinea il Ministro che esprime, dunque, soddisfazione per “l’operazione” in grado di dare una bella boccata di ossigeno alle aziende messe in ginocchio dall’improvvisa ... Leggi su quifinanza LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Patuanelli : “I 400 milioni per le famiglie indigenti sono soltanto il primo passo” (Di martedì 14 aprile 2020) (Teleborsa) – “400per sostenere lein questo momento di grave emergenza economica. Per ridurre i tempi di attuazione del decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico aveva già inviato alla Commissione UE, ancor prima della sua approvazione, la notifica con la quale era stata richiesta l’autorizzazione ad adottare queste nuove regole di aiuti di Stato”. Lo scrive su Facebook il Ministro dello Sviluppo economico, Stefanoche plaude anche alla rapidità con la quale si è mossa l’UE. “Oggi è arrivato quindi il tempestivo via libera da Bruxelles. Sappiamo che ogni giorno può essere decisivo”, sottolinea il Ministro che esprime, dunque, soddisfazione per “l’operazione” in grado di dare una bella boccata di ossigeno alle aziende messe in ginocchio dall’improvvisa ...

GonnelliLuca : 'È facile dire chiudiamo tutto'. Intervista al ministro Stefano Patuanelli. 'Senza imprese questo Paese non riparte… - eston74828153 : RT @Partita_vIVA: @GiuseppeConteIT #Conte ha detto 400 milioni, #patuanelli annuisce, #gualtieri dice 750 miliardi Nel frattempo aspettiamo… - 2_crim : RT @Partita_vIVA: @GiuseppeConteIT #Conte ha detto 400 milioni, #patuanelli annuisce, #gualtieri dice 750 miliardi Nel frattempo aspettiamo… - Agimegitalia : #Gualtieri (Min. Economia): “Decreto imponente che immette liquidità per professionisti e aziende per 400 miliardi… - MoresiIlaria : RT @Partita_vIVA: @Gigadesires #Conte ha detto 400 milioni, #patuanelli annuisce, #gualtieri dice 750 miliardi Nel frattempo aspettiamo 600… -

Ultime Notizie dalla rete : Patuanelli 400 Patuanelli: 400 miliardi per imprese, bene rapido ok UE Il Messaggero Patuanelli: 400 miliardi per imprese, bene rapido ok UE

(Teleborsa) - "400 miliardi per sostenere le imprese in questo momento di grave emergenza economica ... Lo scrive su Facebook il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli che plaude anche ...

Caos Inps, dietrofront sul bonus per autonomi e professionisti

Entra in vigore, dopo tre giorni dal varo in Consiglio dei ministri, il decreto credito per fornire ossigeno alle imprese grazie a finanziamenti garantiti dallo Stato – attraverso Sace – fino a 400 ...

(Teleborsa) - "400 miliardi per sostenere le imprese in questo momento di grave emergenza economica ... Lo scrive su Facebook il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli che plaude anche ...Entra in vigore, dopo tre giorni dal varo in Consiglio dei ministri, il decreto credito per fornire ossigeno alle imprese grazie a finanziamenti garantiti dallo Stato – attraverso Sace – fino a 400 ...