Patricia Millardet | chi era | carriera | vita privata e relazioni dell’attrice francese

Nata il 24 marzo del 1957 a Mont-de-Marsan, piccolo paesino montano sito in Aquitania (Francia), Patricia Millardet ha sviluppato sin da giovanissima la passione per il cinema e la recitazione. Il primo grande ruolo che le è stato affidato è stato quello ne ‘Il tempo delle mele 2‘, in cui appena 25enne ha recitato il ruolo di protagonista. Dal cinema francese a quello italiano il passo è stato naturale, ma ha richiesto la bellezza di 5 anni.





Era il 1987 quando il regista italiano Gianni Lepre l’ha voluta come protagonista de ‘Il cespuglio delle bacche velenose’. L’87 è stato per Patricia un anno importante, poiché è riuscita a lavorare per ben 4 film, dividendosi tra Francia e Italia. Il trasferimento definitivo a Roma è avvenuto nel 1989, quando viene scelta per il ruolo di Silvia Conti, integerrimo magistrato, ne ‘La Piovra 4'. Quel ruolo le si cucirà addosso per la bellezza di 12 anni (fino all’ultima stagione del 2001) e le darà la notorietà.

