Parla il pensionato che ha girato il video della grigliata sul tetto a Palermo: “Che abbiamo fatto di male?” (Di martedì 14 aprile 2020) Giuseppe Spagnolo, il pensionato di Palermo che ha girato il video della maxi grigliata sul tetto, chiarisce: “Le famiglie erano a distanza. Che abbiamo fatto di male?”. Hanno fatto discutere e indignare le immagini di un intero condominio sui tetti del palazzo dello Sperone a Palermo. Nel giorno di Pasqua intere famiglie hanno deciso di … L'articolo Parla il pensionato che ha girato il video della grigliata sul tetto a Palermo: “Che abbiamo fatto di male?” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 14 aprile 2020) Giuseppe Spagnolo, ildiche hailmaxisul, chiarisce: “Le famiglie erano a distanza. Che abbiamo fatto di male?”. Hanno fatto discutere e indignare le immagini di un intero condominio sui tetti del palazzo dello Sperone a. Nel giorno di Pasqua intere famiglie hanno deciso di … L'articoloilche hailsul: “Che abbiamo fatto di male?” NewNotizie.it.

ace_official___ : Alla fine nessuno parla più del pensionato multato di La Loggia.... Comunque ha tutta la mia vicinanza ???? #quartarepubblica - unipait : Parla il pensionato dello sperone. Come ieri, noi non commentiamo. - pinino65 : “Io #sono la #persona che affatto il video, “ho detto che il #virus è #cornuto” Parla il #pensionato dello #Sperone… - andigatto1948 : @GiuseppeConteIT Egregio Presidente, le auguro buona Pasqua, ma da qualche sito si parla di una patrimoniale o di u… - AbateCapitano : Ogni tanto ripenso a quel coglione di Mirabelli. Fosse stato per lui, avrebbe venduto Donnarumma per tenere quel pe… -